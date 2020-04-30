Обнародовали рейтинг самых убыточных фильмов за предыдущий год

Составители рейтинга учитывали затраты на производство, гонорары артистам, продвижение и другие факторы. Фото: 20thcenturystudios.com

Составили рейтинг картин, выручка от показа которых не смогла окупить затрат на производство и рекламу.

Составители рейтинга учитывали затраты на производство, гонорары артистам, продвижение и другие факторы, пишет Deadline.

1. Возглавил антирейтинг самых убыточных фильмов 2019 года блокбастер "Люди Икс: темный Феникс". В последнюю часть супергеройской франшизы вложили $200 млн, Но создатели остались в минусе на $133 млн. Прокат от ленты собрал лишь 252 млн.

2. Вторая строчка досталась фильму "Терминатор: Темные судьбы". Попытка вернуть к жизни популярную франшизу 1980-х обернулась продюсерам затратами в $122 млн.

3. На 3-м месте - мюзикл "Кошки". Зрители остались разочарованы киноадаптацией. Ущерб составил $113 млн.

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4., 5. Среди 5 худших - "Гемини" с Уиллом Смитом и мультфильм "Потерянное звено". Принесли убытки в $111 млн и $101 млн.

Организаторы "Оскара" разрешили отбирать на премию фильмы, не выходившие в прокат и демонстрировавшиеся лишь онлайн. По правилам Американской киноакадемии, номинироваться на "Оскар" могут только фильмы, побывавшие в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса не менее 7 дней подряд и показывавшиеся как минимум 3 раза в день. Но голливудские кинотеатры закрыты с 16 марта из-за карантина