Объявили победителей кинопремии BAFTA

В Лондоне вручают ежегодную премию Британской академии телевидения и киноискусств BAFTA.
Лучшим главным актером признан Хоакин Феникс за главную роль в фильме "Джокер". Его конкурентами были Ленардо Ди Каприо, Тарон Эгертон и другие, передает Sky News.
Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".
Лучший фильм и выдающийся британский фильм - лента "1917". Лента отмечена в номинациях за спецэффекты, кинематографии, звук и дизайн производства. Лучший режиссер - Сэм Мендес за работу над фильмом "1917".
В целом "1917" признан лучшим в семи номинациях.
Лучшим актером второго плана избран Брэд Питта за съемки в фильме "Однажды в ... Голливуде".
Приз за кастинг достался фильму "Джокер".
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Восходящей звездой, по мнению жюри, стал актер фильма "Голубая история" Майкл Уорд.
Фильм "Паразиты" избран лучшим неанглоязычным и лучшим в номинации оригинального сценария. Он был снят в Южной Корее.
Лучший документальный фильм - "Для Сами".
Лучший мультфильм - "Клаус"
Приз за лучший макияж и прическу достался Шарлиз Терон.
92-я церемония вручения премии "Оскар" намечена на 9 февраля 2020 год.
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