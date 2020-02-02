Объявили победителей кинопремии BAFTA

В Лондоне вручили премию BAFTA. Фото: 24 канал

В Лондоне вручают ежегодную премию Британской академии телевидения и киноискусств BAFTA.

Лучшим главным актером признан Хоакин Феникс за главную роль в фильме "Джокер". Его конкурентами были Ленардо Ди Каприо, Тарон Эгертон и другие, передает Sky News.

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".

Лучший фильм и выдающийся британский фильм - лента "1917". Лента отмечена в номинациях за спецэффекты, кинематографии, звук и дизайн производства. Лучший режиссер - Сэм Мендес за работу над фильмом "1917".

В целом "1917" признан лучшим в семи номинациях.

Лучшим актером второго плана избран Брэд Питта за съемки в фильме "Однажды в ... Голливуде".

Приз за кастинг достался фильму "Джокер".

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Восходящей звездой, по мнению жюри, стал актер фильма "Голубая история" Майкл Уорд.

Фильм "Паразиты" избран лучшим неанглоязычным и лучшим в номинации оригинального сценария. Он был снят в Южной Корее.

Лучший документальный фильм - "Для Сами".

Лучший мультфильм - "Клаус"

Приз за лучший макияж и прическу достался Шарлиз Терон.

92-я церемония вручения премии "Оскар" намечена на 9 февраля 2020 год.