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среда, 27 ноября 2019 09:06

Новогодний корпоратив за $60 тыс. Назвали российский гонорар Ротару

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Новогодний корпоратив за $60 тыс. Назвали российский гонорар Ротару
Корпоратив Ротару в России. Фото: obozrevatel.com

Выступление украинской певицы в России будет стоить 60 000 долларов. Об этом сообщает Обозреватель.

Генеральный менеджер одного из московских агентств сообщил подробности переговоров с менеджментом артистки о ее выступлении на новогоднем корпоративе. Менеджер говорит, что на команду певицы с гонорара идет 15000 долларов.

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"Гонорар артистки на новогодний корпоратив в декабре нам объявили $ 60 тыс. Часть коллектива уже в Москве, София Михайловна живет в собственном жилье. Но дополнительные расходы - транспортные, на пути его коллектива. В смете, который мы получили было посчитано проживание в отеле, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов. Кроме того, отмечен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики. Вместе транспортные расходы по смете для нашего корпоратива составили 15 040 долларов США. Но речь шла о возможных скидках - все обсуждается ", - сообщил менеджер.

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми фото. На них показала лицо крупным планом.

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