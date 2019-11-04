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понедельник, 04 ноября 2019 15:07

Новое увлечение Тилля Линдемана - порнозвезда
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24-летней порнозвезде Шарлотте Сартр приписывают роман с Тилем Линдеман
Фото: vk.com
Фронтмен группы Rammstein Тиль Линдеман
24-летней порнозвезде Шарлотте Сартр приписывают роман с Тилем Линдеман
Шарлотта Сартр тяготеет к темной готской эротике

Фронтмена немецкой индастраил-метал группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили в Нью-Йорке в обществе молодой порноактрисы Шарлотты Сартр. Они выглядели, как пара: шли по улице, держась за руки.

Как сообщает немецкое издание Stern, Шарлотта светится от счастья, что "ее" Тиль появился на людях вместе с ней. Но журналисты тут же задаются вопросом: "Кто знает, были ли фотографии папарацци только случайностью?"

24-летняя Шарлотта Сартр хорошо известна как звезда эротики и порно. В Instagram она любит показывать себя в нижнем белье и тесных корсетах. Шарлотта тяготеет к темной готской эротики, на фотографиях демонстрирует, как спит в гробу и предстает в образе мертвой невесты. Много фотографий в соцсетях порнозвезды соответствуют духу Хэллоуина.

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Этот образ вполне соответствует предпочтениям фронтмена Rammstein.

Говорят, что Линдеман и Сартр уже работали вместе. Женский голос в начале нового видео Knebel (кляп. - Gazeta.ua) принадлежит его новой подруге.

В Нью-Йорке пара провела день вдвоем. Пообедали в российском ресторане "Мари Ванна", после чего сделали совместный шопинг, а вечером посетили вечеринку в по случаю Хэллоуина.

Британская модель и актриса Кара Делевинь полностью разделась для откровенной фотосессии с креативным директором модного дома Balmain Оливье Рустейном.

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