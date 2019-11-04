Новое увлечение Тилля Линдемана - порнозвезда

Фото: vk.com

Фронтмена немецкой индастраил-метал группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили в Нью-Йорке в обществе молодой порноактрисы Шарлотты Сартр. Они выглядели, как пара: шли по улице, держась за руки.

Как сообщает немецкое издание Stern, Шарлотта светится от счастья, что "ее" Тиль появился на людях вместе с ней. Но журналисты тут же задаются вопросом: "Кто знает, были ли фотографии папарацци только случайностью?"

24-летняя Шарлотта Сартр хорошо известна как звезда эротики и порно. В Instagram она любит показывать себя в нижнем белье и тесных корсетах. Шарлотта тяготеет к темной готской эротики, на фотографиях демонстрирует, как спит в гробу и предстает в образе мертвой невесты. Много фотографий в соцсетях порнозвезды соответствуют духу Хэллоуина.

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Этот образ вполне соответствует предпочтениям фронтмена Rammstein.

Говорят, что Линдеман и Сартр уже работали вместе. Женский голос в начале нового видео Knebel (кляп. - Gazeta.ua) принадлежит его новой подруге.

В Нью-Йорке пара провела день вдвоем. Пообедали в российском ресторане "Мари Ванна", после чего сделали совместный шопинг, а вечером посетили вечеринку в по случаю Хэллоуина.

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