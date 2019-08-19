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понедельник, 19 августа 2019 13:15

"Новая Мэрилин Монро" - Марго Робби снялась для Vogue без бюстгальтера
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Марго Робби украсила обложку Vogue
Фото: @margotrobbie
Марго Робби украсила обложку Vogue
Марго Робби украсила обложку Vogue
Марго Робби украсила обложку Vogue

Австралийская актриса Марго Робби украсила собой сразу 4 обложки Vogue Australia.

Снимками звезда поделилась в Instagram.

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Марго позировала перед камерой без бюстгальтера в различных кружевных нарядах. На лице Робби был яркий макияж.

Пользователи сети засыпали актрису комментариями

"Новая Мэрилин Монро", "невероятные кадры", "роскошно выглядишь", "словно королева", "нереальная красота", "сексуально".

Недавно стало известно, что актриса Грета Гервиг планирует снять фильм о кукле Барби. Главную роль сыграет Марго Робби.

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19
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