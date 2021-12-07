"Новая девушка Бонда" Тина Кароль поразила элегантным фотосетом с котом и Кенами

 
Ексклюзивы
1/5
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 387
"На кровати – залитая кровью женщина. В колыбели – зарубленный ребенок": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"На кровати – залитая кровью женщина. В колыбели – зарубленный ребенок": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 405
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 1908
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2529
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7173
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1476
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1197
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4581
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1215
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
5
6
5
5
5
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
&quot;Новая девушка Бонда&quot; Тина Кароль поразила элегантным фотосетом с котом и Кенами
"Новая девушка Бонда" Тина Кароль поразила элегантным фотосетом с котом и Кенами
&quot;Мисс Украина-Вселенная&quot; в роскошном платье украсила обложку австрийского глянца
"Мисс Украина-Вселенная" в роскошном платье украсила обложку австрийского глянца
На африканском отдыхе: Никитюк увлекла фигурой в ультракоротком платье
На африканском отдыхе: Никитюк увлекла фигурой в ультракоротком платье
Джилл Байден потрясла изумрудным платьем от любимого дизайнера Джоли и Мелании Трамп
Джилл Байден потрясла изумрудным платьем от любимого дизайнера Джоли и Мелании Трамп
Видео
Все видео
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
Финалистка детского Евровидения выпустила гимн о внутреннем и физическом побеге
Финалистка детского Евровидения выпустила гимн о внутреннем и физическом побеге
Wild Christmas. Верка Сердючка выпустила новогоднюю песню на английском
Wild Christmas. Верка Сердючка выпустила новогоднюю песню на английском
Начала еще в частном самолете: как Бритни Спирс отпраздновала 40-летие
Начала еще в частном самолете: как Бритни Спирс отпраздновала 40-летие
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3015
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5580
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1197
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3816
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 531
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
вторник, 07 декабря 2021 13:58

"Новая девушка Бонда" Тина Кароль поразила элегантным фотосетом с котом и Кенами
6

  Комментировать

Артистка 36-летняя Тина Кароль снялась в очередной стильной коллаборации. Позировала с котом Баттоном и бойфрендом куклы Барби Кеном.

Звезда выпустила линейку обуви Tina Pearl Drop, в которую вошли сабо и босоножки. Появилась в черном эффектном платье, щеголяя соблазнительной фигурой. На одном снимке изгибалась в белом мини-платье. Кадрами с фотосета поделилась в Instagram.

Артистка Тина Кароль поразила фанов эффектным фотосетом
Фото: instagram.com/tina_karol
Артистка Тина Кароль поразила фанов эффектным фотосетом
Артистка Тина Кароль поразила фанов эффектным фотосетом
Артистка Тина Кароль поразила фанов эффектным фотосетом
Артистка Тина Кароль поразила фанов эффектным фотосетом

В комментариях подписчики написали, как их очаровала фотосессия певицы:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похудевшая на 20 кг фронтвумен Kazka показалась в купальнике: эффектные снимки

"Женщина-кошка", "Как можно сочетать в себе столько прекрасного", "Роскошная", "Затмеваешь всех", "Новая девушка Бонда".

Поклонники певицы Тины Кароль нашли и показали архивное видео, на котором звезда поражает вокальными данными. Исполнительница выступала в мюзикле в 19 лет. Она предстала в странном синем наряде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Новая девушка Бонда" Тина Кароль поразила элегантным фотосетом с котом и Кенами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов должны были отменить арбитры

Армянское землетрясение уничтожило сотни городов и деревень

"Шериф" сенсационно победил "Шахтер"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 30097
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 12717
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 Просмотров: 11376
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 9999
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 9810
Знаменитости
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 369
"Мисс Украина-Вселенная" в роскошном платье украсила обложку австрийского глянца
"Мисс Украина-Вселенная" в роскошном платье украсила обложку австрийского глянца
5
 Просмотров: 1575
На африканском отдыхе: Никитюк увлекла фигурой в ультракоротком платье
На африканском отдыхе: Никитюк увлекла фигурой в ультракоротком платье
5
 Просмотров: 3492
Джилл Байден потрясла изумрудным платьем от любимого дизайнера Джоли и Мелании Трамп
Джилл Байден потрясла изумрудным платьем от любимого дизайнера Джоли и Мелании Трамп
5
 Просмотров: 1989
Ди Каприо и беременная Дженнифер Лоуренс сияли на нью-йоркской премьере "Не смотри вверх"
Ди Каприо и беременная Дженнифер Лоуренс сияли на нью-йоркской премьере "Не смотри вверх" Просмотров: 603
Больше всего комментируют
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
3
"Вы - великие люди. Украина – непобедима," - Зеленский обратился к волонтерам
3
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
2
Иск Януковича к Верховной Раде зарегистрировали в суде
2
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Голосов: 43987
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть