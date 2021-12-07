"Новая девушка Бонда" Тина Кароль поразила элегантным фотосетом с котом и Кенами

Артистка 36-летняя Тина Кароль снялась в очередной стильной коллаборации. Позировала с котом Баттоном и бойфрендом куклы Барби Кеном.

Звезда выпустила линейку обуви Tina Pearl Drop, в которую вошли сабо и босоножки. Появилась в черном эффектном платье, щеголяя соблазнительной фигурой. На одном снимке изгибалась в белом мини-платье. Кадрами с фотосета поделилась в Instagram.

Фото: instagram.com/tina_karol

В комментариях подписчики написали, как их очаровала фотосессия певицы:

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"Женщина-кошка", "Как можно сочетать в себе столько прекрасного", "Роскошная", "Затмеваешь всех", "Новая девушка Бонда".

Поклонники певицы Тины Кароль нашли и показали архивное видео, на котором звезда поражает вокальными данными. Исполнительница выступала в мюзикле в 19 лет. Она предстала в странном синем наряде.