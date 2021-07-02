Никто не застрахован: какие необычные травмы получали звезды шоубиза

На днях актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сломала ногу. Инцидент произошел из-за того, что она запуталась в широких брюках.
"Ничто не предвещало беды. Я пришла домой, накупила черешни и планировала заняться делами. И запуталась в широких шелковых штанах, споткнулась, ударилась ногой о косяк. И через 15 минут отек неприятного цвета. Немного было больно", - рассказала телеведущая коллегам с канала "1 + 1".
В больнице Кравец диагностировали перелом плюсневой кости.
Какие еще необычные травмы получали звезды шоубиза, читайте в материале Gazeta.ua
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина получила сильную травму ребра перед эфиром девятого сезона шоу "Танцы со звездами". Певица чувствовала сильную боль, но решила выйти на сцену с травмой.
"В тот момент я ревела и от боли, и от обиды за все, что с нами произошло. Но точно знала, что теперь обязана выйти на паркет и доказать, что я все смогу ", - рассказывала Санина.
Звезда сериала "Крепостная" и фильма "Черный Ворон" Тарас Цимбалюк травмировался во время съемки сцены драки. По словам актера, его партнер не рассчитал траекторию полета руки и сломал Цимбалюку нос.
"Я понял, что кино еще и может вернуть в прошлое, где я могу вспомнить юношеские схватки. Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и поскользнулся, и дал мне в нос. Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день. Результат: закрытый перелом костей носа. И наложили швы, так еще и было рассечение", - рассказал Тарас.
Актриса Анна Саливанчук около 10 лет назад во время съемок одного из исторических фильмов упала с лошади. Звезда ехала верхом ночью, Лошадь испугалась софитов и поскакала в лес, где встала на дыбы, и Анна упала.
По словам Саливанчук, некоторые последствия падения сохраняются до сегодняшнего дня.
Певица Оля Полякова получила травму во время выступления летом прошлого года. Во время выполнения одного из элементов номера Полякова сильно повредила ногу о раму декорации и сорвала ноготь. Выступление пришлось остановить. Но после оказания первой медицинской помощи артистка снова вышла на сцену.
Певица Мишель Андраде серьезно травмировала шею во время репетиции постановки к треку Mirror. Выступление отменили.
"Я повредила шею до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с постели и двигать головой", - написала звезда в блоге.
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Иногда звезды поражают не только творчеством, но и яркими фото. Конечно, чтобы привлечь внимание, фотографии в бикини никто не отменял. Но чтобы существенно выделиться среди других, самые смелые решаются на экстремальные фотосессии.
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