 
Ексклюзивы
1/5
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 2718
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 198
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2736
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1899
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1728
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3538
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2448
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1719
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25110
Фото
Все фото
4
3
4
7
3
Нет места для отца: Меган Маркл запретила своей семье общаться с сыном
Нет места для отца: Меган Маркл запретила своей семье общаться с сыном
150-килограммовая супермодель раскрыла свою сексуальную ориентацию
150-килограммовая супермодель раскрыла свою сексуальную ориентацию
Рассекретили имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл
Рассекретили имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл
Надя Дорофеева снялась в &quot;горячей&quot; фотосессии для мужского журнала
Надя Дорофеева снялась в "горячей" фотосессии для мужского журнала
&quot;Сексом и не пахнет&quot; - Лесю Никитюк раскритиковали за откровенные фото в сети
"Сексом и не пахнет" - Лесю Никитюк раскритиковали за откровенные фото в сети
Видео
Все видео
Хедлайнер Atlas Weekend A$AP Rocky попал в тюрьму
Хедлайнер Atlas Weekend A$AP Rocky попал в тюрьму
Прикрывалась руками: Эмили Ратаковски засветила безупречную фигуру
Прикрывалась руками: Эмили Ратаковски засветила безупречную фигуру
Звезды присоединились к новому боевому флешмобу
Звезды присоединились к новому боевому флешмобу
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
Просмотров: 756
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 504
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1719
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1701
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2250
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1269
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
четверг, 04 июля 2019 10:37

Нет места для отца: Меган Маркл запретила своей семье общаться с сыном
4

  Комментировать

Меган Маркл не разрешила отцу Томасу Марклу знакомиться с сыном Арчи
Фото: www.dailymail.co.uk
Меган Маркл познакомила сына только с матерью Дорией Редлан
Отец Меган 74-летний Томас Маркл
Меган Маркл с принцем Гарри

Герцогиня Сассекская 37-летняя Меган Маркл отказалась знакомить свою семью с сыном Арчи, чтобы защитить его от негативного влияния.

Жена принца Гарри не общается с отцом 74-летним Томасом Маркл и всей семьей за упреки с их стороны, сообщило издание Daily Mail.

По словам Меган, отец "предал" ее, когда рассказывал СМИ о личной жизни герцогини, не получив на это разрешение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принц Гарри мог изменять Меган Маркл

Приближенный к королевской чете человек рассказал, что в жизни Меган нет места для отца и его близких.

"Герцогиня имеет крепкую семью с принцем Гарри и сыном Арчи. Она хочет только положительного влияния на своего ребенка. Существует нулевой шанс примирения между Меган и Томасом", - прокомментировал инсайдер.

Герцогиня познакомила двухмесячного сына только со своей матерью Дорией Редлан.

Герцоги Сассекском будут крестить первенца Арчи эти выходные, 6 июля. Сетью пошли слухи о крестных родителей королевского малыша после официального огласки дать церемонии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нет места для отца: Меган Маркл запретила своей семье общаться с сыном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 175707
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 22240
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 18387
Новый образ первой леди всколыхнул сети
Новый образ первой леди всколыхнул сети
6
 Просмотров: 14319
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 10544
Знаменитости
"Жила бы в этой стране" - грузинская певица об Украине
"Жила бы в этой стране" - грузинская певица об Украине Просмотров: 567
150-килограммовая супермодель раскрыла свою сексуальную ориентацию
150-килограммовая супермодель раскрыла свою сексуальную ориентацию
3
 Просмотров: 2322
Рассекретили имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл
Рассекретили имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл
4
 Просмотров: 936
Надя Дорофеева снялась в "горячей" фотосессии для мужского журнала
Надя Дорофеева снялась в "горячей" фотосессии для мужского журнала
7
 Просмотров: 5617
Хедлайнер Atlas Weekend A$AP Rocky попал в тюрьму
Хедлайнер Atlas Weekend A$AP Rocky попал в тюрьму
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
12
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
6
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
4
На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария
Голосов: 35907
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua