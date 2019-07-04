Нет места для отца: Меган Маркл запретила своей семье общаться с сыном

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Герцогиня Сассекская 37-летняя Меган Маркл отказалась знакомить свою семью с сыном Арчи, чтобы защитить его от негативного влияния.

Жена принца Гарри не общается с отцом 74-летним Томасом Маркл и всей семьей за упреки с их стороны, сообщило издание Daily Mail.

По словам Меган, отец "предал" ее, когда рассказывал СМИ о личной жизни герцогини, не получив на это разрешение.

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Приближенный к королевской чете человек рассказал, что в жизни Меган нет места для отца и его близких.

"Герцогиня имеет крепкую семью с принцем Гарри и сыном Арчи. Она хочет только положительного влияния на своего ребенка. Существует нулевой шанс примирения между Меган и Томасом", - прокомментировал инсайдер.

Герцогиня познакомила двухмесячного сына только со своей матерью Дорией Редлан.

Герцоги Сассекском будут крестить первенца Арчи эти выходные, 6 июля. Сетью пошли слухи о крестных родителей королевского малыша после официального огласки дать церемонии.