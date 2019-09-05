"Несерьезные романы" - Виктор Павлик публично признался в измена

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Украинский артист 53-летний Виктор Павлик, который недавно рассекретил отношения с 25-летней Екатериной Репяховой, откровенно рассказал о семейной жизни с экс-супругой Ларисой.

Находясь в браке Павлик начал встречаться с концертным директором, рассказывали в телепередаче "Жизнь известных людей".

По словам певца, покинуть семью не мог. Сын артиста Павел страдает от онкологии и нуждался в поддержке отца.

"Извини, у меня есть жена. Семью я не оставлю", - говорил Виктор Репяховой в начале их отношений.

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Артист признался, что за 25 лет брака с Ларисой, его чувства остыли. Екатерина была не первой любовницей Павлика.

"Между Ларисой и Катей у меня были романы в легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка. Ничего серьезного", - откровенно рассказывал исполнитель.

Жена Лариса 3 года не замечала романа мужа на стороне.

"Она написала, что бороться за Виктора не будет. Сказала мне, что теперь он мой и я могу его забирать", - вспоминала Репяхова разговор с Ларисой.

Екатерина поделилась, что разлучницей себя не считает. Прощения просить девушка не собирается, так как не чувствует вины.

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