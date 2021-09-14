Неразлучные: звездные супруги, которые счастливо живут в браке

Недавно певец Павел Зибров рассказал, как избегает кризисов в супружеской жизни. Со второй женой Мариной он в браке 27 лет. Артист отмечает, что любые споры они решают за пять минут. А встречу с Мариной называет подарком судьбы.

Автор: facebook.com/pavlozibrov Павел Зибров со своей второй женой Мариной он в браке уже 27 лет.

Какие звездные супруги также счастливо живут в браке, читайте в материале Gazeta.ua.

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк этой весной отпраздновали серебряную свадьбу. Для Сумской это второй брак. От первого мужа у Ольги есть дочь Антонина, а от Виталия - Анна. Сумская и Борисюк утверждают, что в семье царят гармония и взаимопонимание.

Автор: instagram.com/olgasumska Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк этой весной отпраздновали серебряную свадьбу.

Хотя певец Олег Винник тщательно скрывал личную жизнь. Но журналисты выяснили: он в браке с бэк-вокалисткой Таисией Сватко. Пара поженилась еще в начале 1990-х. Воспитывают сына. Фанаты считают, что все песни артист посвящает любимой.

Автор: glavcom.ua Олег Винник и Таисия Сватко поженились в начале 1990-х годов.

Этим летом артист Дмитрий Монатик и жена Ирина отпраздновали шестую годовщину свадьбы. Дмитрий и Ирина воспитывают двух сыновей. Монатик утверждает, что достиг успеха только благодаря жене.

"Это потрясающая женщина, мне сказочно повезло. Она воплощение всего, что должно быть в женщине для меня. Она прошла со мной все: огонь, медные трубы, каждый шаг", - поделился артист в интервью.

Автор: instagram.com/irinamonatik Этим летом артист Дмитрий Монатик и его жена Ирина отпраздновали шестую годовщину свадьбы

Певица Alyosha восемь лет в счастливом браке с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Звездные супруги воспитывают двух сыновей и дочь. Alyosha убеждена, что мир был бы счастлив, если бы каждый встретил любовь.

Автор: instagram.com/alyoshasinger Певица Alyosha восемь лет в счастливом браке с солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей

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Каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга, завоевавшая для Украины серебряную медаль на Олимпиаде, выходит замуж. Ее избранником стал тренер и мастер спорта международного класса по каратэ Владимир Зарецкий.