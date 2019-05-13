Не заслужила: Крис Дженнер не поздравила одну из своих дочерей с праздником матери

 
Ексклюзивы
1/5
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Просмотров: 9
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Просмотров: 2232
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2619
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1962
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4682
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1161
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3015
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3456
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5769
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1962
Фото
Все фото
3
14
4
5
5
Похудевшая модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в мини-бикини
Похудевшая модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в мини-бикини
Меган Маркл потратила на беременность более $1,3 млн
Меган Маркл потратила на беременность более $1,3 млн
Тодоренко и Топалов хвастают идеальным утром в Турции
Тодоренко и Топалов хвастают идеальным утром в Турции
Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом
Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом
Располневшая Тайра Бэнкс снялась полуобнаженной
Располневшая Тайра Бэнкс снялась полуобнаженной
Видео
Все видео
"Какой позор" - Наталью Могилевскую осудили за голую попу
"Какой позор" - Наталью Могилевскую осудили за голую попу
Назвали лучший сериал 2019-го
Назвали лучший сериал 2019-го
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Анна Седокова показала упругую попу крупным планом
Анна Седокова показала упругую попу крупным планом
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Просмотров: 2232
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1017
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3285
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1377
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1449
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1170
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 14:24

Не заслужила: Крис Дженнер не поздравила одну из своих дочерей с праздником матери

  Комментировать

Мама знаменитых сестер Кардашян-Дженнер, 63-летняя Крис Дженнер, поздравила дочерей с Днем матери, но забыла упомянуть в заметке 23-летнюю Кендалл.

Модель в свою очередь не растерялась и мгновенно отреагировала на обращение матери, на странице в Instagram.

63-летняя Крис Дженнер сделал фотоколлаж, на котором разместила фото своей мамы, Мэри Чжо Кэмпбелл, а также дочерей Хлои, Ким и Кортни Кардашян и Кайли Дженнер, отметив их в своей заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешево и сексуально: сестры Дженнер выпустили коллекцию купальников

"Моим прекрасным дочерям, которые являются мамами. Я так горжусь вами, девочками и матерями, которыми вы стали .. Мои внуки благословенны, потому что Бог выбрал Вас быть их матерями. Я люблю вас Кортни, Ким, Хлои и Кайли. Вы - мое сердце", - завершила поздравления Крис Дженнер.

Автор: Instagram
  Крис Дженнер поздравила всех своих дочерей с Днем матери, кроме Кендалл
Крис Дженнер поздравила всех своих дочерей с Днем матери, кроме Кендалл

Кендалл Дженнер сразу же ответила: "Я также люблю тебя, мама".

Немало поклонников увидели в заметке неоднозначность ситуации и сарказм в ответе модели. Другие же уверяли, что Крис отметила только тех дочерей, которые узнали материнство.

В то же время, в День матери Кендалл Дженнер опубликовал на своей странице фото бабушки, матери своей мамы. С подписью "Счастливого Дня матери", а в Insta-stories добавила еще один неоднозначный сообщение.

Автор: Instagram
  Кендалл поздравила с Днем матери свою бабушку
Кендалл поздравила с Днем матери свою бабушку

Автор: Instagram
  Неоднозначное сообщение в Сторис Кендалл
Неоднозначное сообщение в Сторис Кендалл

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в фотосессии украинского фотографа Саши Самсоновой.

Для новой фотосъемки Кендалл надела сексуальное красное латексное боди, темные колготы с орнаментом Louis Vuitton и черные туфли на каблуках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не заслужила: Крис Дженнер не поздравила одну из своих дочерей с праздником матери». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 31060
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 26668
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 16614
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 15597
31-летняя украинка погибла на Мальдивах
31-летняя украинка погибла на Мальдивах Просмотров: 13135
Знаменитости
"Мама Наоми" - Кэмпбелл родила ребенка?
"Мама Наоми" - Кэмпбелл родила ребенка? Просмотров: 315
Эмилия Кларк впервые увидела "брата-близнеца"
Эмилия Кларк впервые увидела "брата-близнеца" Просмотров: 846
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини Просмотров: 5869
Бритни Спирс подала в суд на отца
Бритни Спирс подала в суд на отца Просмотров: 252
Похудевшая модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в мини-бикини
Похудевшая модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в мини-бикини
3
 Просмотров: 4833
Больше всего комментируют
11
Садовый хочет идти в премьер-министры
7
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
7
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
3
Михаил Поплавский читает лекции в Лондоне
Голосов: 34785
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua