Не заслужила: Крис Дженнер не поздравила одну из своих дочерей с праздником матери

Мама знаменитых сестер Кардашян-Дженнер, 63-летняя Крис Дженнер, поздравила дочерей с Днем матери, но забыла упомянуть в заметке 23-летнюю Кендалл.

Модель в свою очередь не растерялась и мгновенно отреагировала на обращение матери, на странице в Instagram.

63-летняя Крис Дженнер сделал фотоколлаж, на котором разместила фото своей мамы, Мэри Чжо Кэмпбелл, а также дочерей Хлои, Ким и Кортни Кардашян и Кайли Дженнер, отметив их в своей заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешево и сексуально: сестры Дженнер выпустили коллекцию купальников

"Моим прекрасным дочерям, которые являются мамами. Я так горжусь вами, девочками и матерями, которыми вы стали .. Мои внуки благословенны, потому что Бог выбрал Вас быть их матерями. Я люблю вас Кортни, Ким, Хлои и Кайли. Вы - мое сердце", - завершила поздравления Крис Дженнер.

Автор: Instagram Крис Дженнер поздравила всех своих дочерей с Днем матери, кроме Кендалл

Кендалл Дженнер сразу же ответила: "Я также люблю тебя, мама".

Немало поклонников увидели в заметке неоднозначность ситуации и сарказм в ответе модели. Другие же уверяли, что Крис отметила только тех дочерей, которые узнали материнство.

В то же время, в День матери Кендалл Дженнер опубликовал на своей странице фото бабушки, матери своей мамы. С подписью "Счастливого Дня матери", а в Insta-stories добавила еще один неоднозначный сообщение.

Автор: Instagram Кендалл поздравила с Днем матери свою бабушку

Автор: Instagram Неоднозначное сообщение в Сторис Кендалл

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в фотосессии украинского фотографа Саши Самсоновой. Для новой фотосъемки Кендалл надела сексуальное красное латексное боди, темные колготы с орнаментом Louis Vuitton и черные туфли на каблуках.