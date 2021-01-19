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вторник, 19 января 2021 20:15

"Не выполняю никакого силового упражнения". Как спортсмен Вирастюк встречает утро

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2-кратный обладатель титула "Самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк рассказал, как встречает утро, чтобы целый день быть заряженным на позитив.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Спортсмен рассказал, как встречает утро
Спортсмен рассказал, как встречает утро

Он отметил, что к завтраку выполняет зарядку.

"Машу ногами, руками, наклоняюсь и растягиваюсь. Не выполняйте никаких силового упражнения. Легкое разминка исключительно для того, чтобы разогнать кровь и проснуться", - сказал Вирастюк во время съемок Improv Live Show, что показывает "Новий канал".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Спортсмен рассказал, как встречает утро
Спортсмен рассказал, как встречает утро

Спортсмен уверен, что завтрак должен быть полезным и питательным.

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"Обычно варю овсянку на воде и добавляю к ней тунец. А вот на остальные приемы пищи готовлю себе стейки и супы. Недавно порадовал свою семью фаршированной грудинкой. Очень хвалили и съели всю", - поделился Вирастюк.

Ведущий Сергей Притула признался, что может прочитать до 5 книг в неделю. Он отметил, что последние несколько месяцев "слишком инертен по поводу книг".

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