Не все радуги и бабочки: модель plus-size поделилась, как восстанавливается после родов

Читатели одобрительно и поддерживающее восприняли откровенность Эшли Фото: instagram.com/ashleygraham/

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм продолжает делиться впечатлениями об опыте рождения ребенка.

Звезда в своем Instagram разместила Селфи с ванной комнаты. Под фотографией поделилась личными подробностями быта, с которыми приходится сталкиваться женщинам, которые только что родили. Что у молодого материнства существует не только света и веселая сторона.

"Поднимите руку, что вы тоже не знали, что будете менять собственные подгузники. После всех этих лет в модной индустрии я никогда не могла догадаться, что нижнее белье будет одноразовым моим любимым одеждой, но теперь это так! Никто не говорит о выздоровлении и восстановлении здоровья, которые приходится проходить молодым мамам. Я хотела показать вам, что не всё радуги и бабочки! Это было трудно, но мои друзья Челси @cmrh и @fridamom запускают волны и начинают честные разговоры. Существуют невероятные препятствия, с которыми мы все еще сталкиваемся, о том, что женщины на самом деле переживают. Все их советы, которые они мне прислали, были спасителями жизни", - написала модель.

Читатели одобрительно и поддерживающее восприняли откровенность Эшли.

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"Да! Об этом нужно говорить. Это важные части реальности", "Никто не мог бы сказать об этом лучше. О том, что происходит после рождения с нашими телами и как мы выздоравливаем! Матери - воины. Мы стойкие и сильные", - написали под фото фоловеры.

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм обнародовала первые фото новорожденного сына. Детали родов она долго держала в секрете. Только через две недели после появления малыша она решилась откровенно рассказать, как все прошло. Молодая мама не спешила обнародовать первые кадры с малышом. Однако же решилась представить общественности своего сына. Вместе с мужем фотографом Джастином Эрвином она записала подкаст "Достаточно крупная сделка", в котором рассказала историю рождения сына и впервые назвала его имя.