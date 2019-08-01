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пятница, 02 августа 2019 01:37

Не виделись 6 лет: почему Том Круз отказался общаться с родной доверью

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Голливудский актер Том Круз не общается с единственной родной дочерью 13-летней Сури через религию.

Знаменитость не виделся с дочерью 6 лет, из-за его принадлежности к движению саентологов, сообщило издание US Weekly.

Одна из бывших участниц религиозного движения заявила, что появление Круза на публике с Сури 6 лет назад была, скорее всего, показухой.

Актеру не позволяют общаться с дочерью из-за того, что она не исповедует саентологию.

Автор: tv.ua
  Том Круз з дочерью Сури 6 лет назад
Том Круз з дочерью Сури 6 лет назад

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"Возможно, он делает это для отвода глаз, чтобы его не осуждали за связь с этой религией", - прокомментировала экс-саентологиня.

Инсайдеры утверждали, что саентологи могут видеться с детьми независимо от их вероисповедания.

Бывшая участница движения говорила, что на самом деле саентологи верят в реинкарнацию, и их точка зрения заключается в том, что Сури на самом деле не дочь Тома Круза, а лишь некий дух в ее теле.

Представители движения обвиняют женщину во лжи.

"Все, что касается вашего расследования, искажает понятие церкви сайентологии, ее деятельность и образ жизни", - говорится в заявлении церкви.

Актер Том Круз имеет двух приемных детей - 24-летнего Коннора Энтони Круза и 26-летнюю Изабеллу Джейн Круз. С ними актер общается, ведь они исповедуют саентологии.

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