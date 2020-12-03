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четверг, 03 декабря 2020 23:46

Не спешит под венец: Джей Ло дважды отменяла свадьбу

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Не спешит под венец: Джей Ло дважды отменяла свадьбу
Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес решили подождать со свадьбой. ФОТО: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса 51-летняя Дженнифер Лопес уже дважды переносила свадьбу с бейсболистом 45-летним Алексом Родригесом. Об этом Джей Ло призналась в недавнем интервью.

Влюбленные обручились в марте прошлого года, но жениться помешала пандемия. Певица рассказала, что они с женихом уже дважды переносили свадьбу.

"Нам пришлось отменить свадьбу через Covid-19. На самом деле, мы сделали это дважды, о чем люди не догадываются. Мы отпустили ситуацию, и теперь я не знаю, какой будет торжественность: то мы говорим о камерном варианте, то о масштабном, то еще о каком-нибудь. Мы просто чувствуем, что сейчас нужно подождать. Нам некуда спешить, у нас все хорошо, и это произойдет, когда придет время. Думаю, решиться на грандиозную свадьбу прямо сейчас - не главный приоритет ", - сказала Джей Ло.

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Также артистка прокомментировала слухи о тайной свадьбе с Родригесом, какую она уже вроде сыграла.

"Это забавно, потому что жизнь действительно иногда отражает ваше творчество. Когда я исполняла песню El Anillo испанском языке, что означает "Когда ты собираешься признаться мне? ", Многие думали, что я мечтаю выйти замуж. Сейчас я работаю над фильмом Marry Me и все стали считать, что я хочу скорее пойти под венец, или уже сделала это. Нет, это просто совпадение, Marry Me мы разрабатывали семь лет ", - отметила артистка.

Свадьба певицы 51-летней Дженнифер Лопес и бейсболиста 45-летнего Алекса Родригеса было запланировано на лето 2020 года и должно было состояться в Италии. Однако из-за правила соблюдения карантина пара вынуждена была его перенести.

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