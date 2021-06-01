"Не позволяйте винить себя" - комик поделился правилами воспитания ребенка

Юморист Константин Трембовецкий дал советы, как вырастить уверенную в себе личность. Он воспитывает сына Милана, который осенью идет в школу, и эксклюзивно поделился своими правилами воспитания.

Участник Improv Live Show на "Новом канале" отметил, что не надо использовать политику запретов.

Автор: instagram.com/trembowiecki Трембовецкий поделился правилами воспитания сына Милана

"Запреты воспитывает не мечтателей, а рабов. Ребенок должен быть полный желаний, а не потребностей. Второе правило - не позволять ребенку винить себя в чем-то. Ошибаться и совершать глупости - это нормально, и все это делают. С ошибки надо выносить урок. Следующее - не стесняться своих эмоций. Чтобы ребенок вырос эмоционально-интеллектуальным, он должен видеть, что родители могут и радоваться, и грустить, и это не конец света", - рассказал Трембовецкий.

Также он отметил, что проблемы на работе надо оставлять там.

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"Нельзя давать им сказаться на взаимоотношениях с ребенком, потому что с вашими проблемами он ничего не сможет сделать, однако будет чувствовать дискомфорт. А еще нужно быть в хороших отношениях с вашим партнером, даже если вы разошлись. Как их сохранить после развода? Если есть ребенка, то все очень просто. Вы больше не муж и жена, вы "бизнес-партнеры", у которых общий "проект" - воспитание ребенка. И цель у вас общая - сделать этот "проект" максимально успешным. А никто не хочет иметь плохие отношения с бизнес-партнерами. Да и осознание того, что цель у вас одна, делает из вас хоть и не друзей, но клуб по интересам", - добавил он.

Юморист Константин Трембовецкий рассказал истории из детства. Участник Improv Live Show на "Новом канале" вырос в Одессе. Одну из смешных историй, которая случилась с ним в школьные годы.