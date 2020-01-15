Не помню себя счастливее Санта Димопулос поделилась знаковой фотографией

Впервые Димопулос показала фигуру в купальнике после рождения дочери Фото: TV.ua

Певица Санта Димопулос вместе с дочерью Софией и 11-летним сыном Даниэлем отдыхает в Дубаи, ОАЭ.

В Instagram женщина поделилась снимком с девочкой, сделанным у бассейна.

Фото Санта опубликовала в честь исполнения 4 месяцев ее дочери.

Певица позирует в бикини.Впервые Димопулос показала фигуру в купальнике после рождения дочери. Продемонстрировала подтянутый живот и рельефные формы. Ранее звезда признавалась, что за время беременности она набрала 15 лишних килограммов. Завершают яркий пляжный лук бандана на голове и солнцезащитные очки.

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"Сегодня нашей принцессе 4 месяца. Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе. Я синеглазая, белокожая, русая красавица! Ну и пусть я выгляжу как мексиканская няня, но счастливее себя не помню", - трогательно подписала кадр Санта, намекая в свою смуглую кожу.

Бывшая певица Санта Димопулос родила второго ребенка. Димопулос стала мамой девочки. Об этом роженица сообщила в своем Instagram.