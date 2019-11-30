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суббота, 30 ноября 2019 16:32

Назвали претендентов на премию M1 Music Awards

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Назвали претендентов на премию M1 Music Awards
Униан Назвали номинантов на музыкальную премию M1 Music Awards

Ежегодно в Украине проходит музыкальная премия M1 Music Awards, на которой награждают лучших исполнителей. Звезды украинского шоу-бизнеса поборются за желанную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1.

Организаторами украинской церемонии являются музыкальный телеканал M1 и компания "Таврийские игры". Всего запланировано 10 номинаций, среди которых выберут одного лучшего исполнителя, исполнительницу или группу. Церемония пройдет в Киеве сегодня, 30 ноября, во Дворце Спорта, пишет 24tv.

Пятое по счету ежегодное событие соберет в одном зале лучших представителей музыкальной индустрии.

"Хит года" совместно с радиостанцией "Хит FM"

1. MONATIK – Love It Ритм

2. Беz обмеження – Зорі запалалі

3. Антитіла – Віріла

4. Время и Стекло – Дим

5. NK | Настя Каменських – Обіцяю

"Певец года"

1. MONATIK

2. ALEKSEEV

3. MELOVIN

4. Олег Винник

5. Сергей Бабкин

"Певица года"

1. Michelle Andrade

2. Jamala

3. NK

4. Злата Огневич

5. Тина Кароль

"Группа года"

1. DZIDZIO

2. KADNAY

3. Mozgi

4. Время и Стекло

5. Воплі Відоплясова

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"Прорыв года"

1. MELOVIN – Ти

2. Артем Пивоваров – No.1

3. alyona alyona – Велика й смішна

4. КОРУПЦІЯ – Червоний оксамит

5. Alina Pash feat. FREEL – Чи не пили

"Клип года"

1. Michelle Andrade – Hasta La Vista

2. TARABAROVA – Мені казково

3. NIKITA LOMAKIN – Віолончель

4. Тина Кароль – Вабити

5. MONATIK – Щоразу

"Рок. Только Рок! "Совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

1. Антитіла – Віріла

2. THE HARDKISS – Коханці

3. Беz обмеження – Зорі запалалі

4. Тина Кароль и Бумбокс – Безодня

5. Сергей Бабкин – Моє кохання

"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

1. Время и Стекло – Дим

2. Злата Огневич – Солодка кара

3. Виталий Козловский – Мала

4. NK | Настя Каменських – Обіцяю

5. М'ята – Там, де рай

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"

1. Kishe – Цю ніч

2. MARUV – Siren Song

3. MONATIK – Love It Ритм

4. alyona alyona & Alina Pash – Падло

5. Время и Стекло – Дим

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"Золотой грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

1. Время и Стекло – Дим

2. Оля Цибульска – Дівчинка

3. Олег Винник – Роксолана

4. Тина Кароль – Сила висоти

5. NK | Настя Каменских – Обіцяю

Певцы Потап, Олег Винник и Оля Полякова записали новый саундтрек к комедии "Скажене весілля 2", которая выйдет в кинопрокат 25 декабря.
Премьера песни и клипа состоится 5 декабря.

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