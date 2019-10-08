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вторник, 08 октября 2019 15:30

Назвали первых участником "Евровидения-2020"

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Назвали первых участником &quot;Евровидения-2020&quot;
Бельгия и Испания первыми назвали своих представителей. Фото: www.intermedia.ru

Бельгия и Испания уже выбрали певцов, которые представят их страны на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".

Подробностями поделилось издание tochka.net.

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Первой определилась с представителем Бельгия. На конкурс страна планирует отправить группу Hooverphonic. Участники активно работают над записью песни, поэтому пока неизвестно, на каком языке она будет. Премьера трека запланирована на начало 2020 года.

Испания входит в так называемую Большую Пятерку, поэтому автоматически проходит в финал Евровидения, а не выступая в полуфиналах. Этот фактор часто расслабляет участников конкурса, поэтому в последнее время Испания занимает последние места на Евровидении. Возможно, певцу Блас Канто удастся изменить эту ситуацию в 2020 году - именно он представит страну на конкурсе.

Hooverphonic дословно переводится как "Пилесософония". Это бельгийская поп-рок-группа, которая была создана еще в 1995 году. Сначала музыку этой группы относили к трип-хопа - тогда коллектив назывался Hoover. Сейчас стиль группы относят к лаунжа.
Блас Канто - уроженец Мурсии, ему 27 лет. Блас вокалист группы Aurun.

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Дата
08
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