Назвали лучшего украинского блогера этого года

Фото: пресc-служба ICTV

На прошлой неделе определили победителей проекта "ТОП-100 блогеров", который 5 год подряд проводит сайт "Факты ICTV". Рейтинг возглавили два автора - бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун и ведущая Янина Соколова. Лучшим блогером в категории "Народный выбор" стал Дед Олесь.

За победителей голосовали на сайте "Факты ICTV". Также их оценивали эксперты. Целью проекта является определение самых влиятельных авторов среди украинских пользователей.

"Мы проанализировали предыдущие 4 года проекта и поняли, что только по голосам пользователей нельзя определить лучшего блоггера. Так как есть авторы, которые имеют очень активную аудиторию. Однако есть блоггеры, мнения которых намного качественнее, однако их читатели менее активны в голосовании. Но они заслуживают того, чтобы на них обратили внимание", - рассказала организатор проекта Ольга Тищук.

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Голосование пользователей давало участникам 50% оценки, остальные - жюри. Наибольшее количество голосов на сайте собрала Янина Соколова - 13 432. Второе место занял YouTube, Twitter и Telegram-блогер Андрей Луганский - 9942 голосов. Он ведет борьбу в информационной войне с Россией.

Автор: пресc-служба ICTV Победителей выбирали среди 100 самых влиятельных общественно-политических блогеров Украины

Замыкает тройку интернет-голосования Ульяна Супрун, которая набрала 6407 голосов.

"Вижу, насколько сегодня архиважно вести антипропаганду. Сегодня селилась в гостинице в Нидерландах и парень мне дал русскоязычное меню. На это ему ответила по-английски: "Не нужно, слава Богу, я не из России". Затем объяснила, что Россия напала на нашу страну и ведет войну. Официант удивился. Ситуацию в Украине там никто почти не обсуждает. Поэтому так важно рассказывать правду о том, что у нас делается", - сказала Янина Соколова, связавшись через Skype.

Автор: пресc-служба ICTV YouTube-блогер Александр Мигун - Дед Олесь

Наибольшее количество голосов в категории "Народный выбор" получил Александр Мигун (Дед Олесь) - 3935 голосов. YouTube-блогер записывает разговоры с русскими в чат-рулетке, а также выражает свои мысли относительно политики. На YouTube-канал блогера подписано более 16 тыс. пользователей.

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"Я профессиональный пилот, однако сейчас на пенсии. Наблюдаю за событиями в стране, и это меня очень беспокоит. Решил вмешаться в политику. Наши государственные СМИ не дорабатывают, не могут выиграть в войне с "русским миром". Информационная война пока идет не в нашу пользу. Мои каналы банят, шлют страйки, потому что я веду бескомпромиссную борьбу с пропагандой России", - прокомментировал Александр Мигун.

Власть демонстрирует крайне нестабильные ориентации и сигналы. Об этом в интервью журналу "Страна" рассказал Юрий Михальчишин - политолог, в прошлом - представитель ВО "Свобода".