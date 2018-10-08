Навали дату и место похорон Монсеррат Кабалье

Монсеррат Кабалье похоронят в Барселоне. Фото : ТАСС / Борис Кавашкин

Сегодня в Барселоне похоронят испанскую оперную певицу Монсеррат Кабалье.

В городском центре похоронных ритуалов в 12:00 по местному времени начнется траурная церемония. Кабалье похоронят на кладбище Сан-Андреу рядом с родителями, пишет "РБК-Украина".

Накануне в столице Каталонии все желающие попрощались с легендарной певицей.

Монсеррат Кабалье умерла в субботу, 6 октября. В середине сентября оперная дива была госпитализирована в одну из больниц Барселоны из-за проблем с мочевым пузырем.

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У Кабалье был голос сопрано. В репертуаре было 88 ролей и около 800 камерных произведений. Певицу неоднократно награждали орденами и медалями. 1994-го Кабалье стала послом доброй воли ЮНЕСКО.

О смерти Монсеррат Кабалье стало известно 6 октября. Ей было 85 лет. Кабалье умерла в барселонской клинике Сант-Пау. Там она находилась с середины сентября из-за проблем с мочевым пузырем.