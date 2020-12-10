Наталья Мосейчук открыла "Школу Супергероев" для маленьких пациентов больницы в Днепре

Образовательное пространство в Днепре ведущая, куратор "Школы Супергероев" и социального образовательного проекта "Право на Образование" Наталья Мосейчук и основательница "Школы Супергероев" Евгения Смирнова открыли из Киева в режиме онлайн. В школу в КП "Днепропетровское областное клиническое лечебно-профилактическое объединение" Фтизиатрия "посетил инициатор проекту на Днепропетровщине, губернатор Александр Бондаренко.

Это уже 7-я "Школа Супергероев" в Украине. Новую школу для маленьких пациентов Днепропетровщины открыли во фтизиатрической больницы. Теперь в 2 классах школы планируют проводить по 3-4 урока в день для детей, которые вынуждены длительное время находиться на лечении серьезных заболеваний в условиях стационара.

Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

"Надеемся, что в следующем году будет больше возможностей и людей, которые захотят нас поддержать. "Школа Супергероев" - это исключительно о детях и надежде в сердце. Они, как никто, нуждаются в связи с реальностью. А врачи и учителя создают эту цепочку между больными детьми и реальным миром, в который им обязательно надо будет вернуться", - сказала Мосейчук.

Евгения Смирнова отметила, что "Школа Супергероев" нужна детям.

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"Этот проект надо детям для скорейшего выздоровления и, чтобы с возвращением к себе в обычную школу, они чувствовали себя уверенно, не страдали от буллинг со стороны одноклассников. Очень важно, чтобы им было комфортно, а их жизнь не останавливалось. Ведь иногда больница на определенный период может поставить жизнь на паузу. Но это не значит, что это навсегда", - сказала Евгения Смирнова.

Телеведущая Наталья Мосейчук поделилась секретными воспоминаниями личной жизни. Скромная и строгая телезвезда впервые показала архивные фото родителей и брата и вспомнил свое 1 сентября в первый классе. В школу она пошла 1980-го в венгерском городе Эстергом, их семья папы-военного переехала туда с Туркменистана.