Настя с Уханя на этот раз застряла в Танзании

Анастасия Зинченко с мужем Максимом Соколюк застряли в Танзании. ФОТО: Instagram.com

И снова Анастасию Зинченко, которая стала известной на всю страну как Настя с Уханя, постигло интересное стечение обстоятельств. Ровно год назад девушка вместе с стоим собачкой не могла вылететь из китайского Уханя через карантин. На этот раз она вместе со своим мужем, главой ГМС Максимом Соколюком застряли в Танзании.

Сначала Анастасия увидела в этих обстоятельствах только положительный момент. Ведь супруги смогли еще один день провести у океана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первое впечатление: как понравиться за несколько секунд

"Каждое событие, что в феврале 2020 года, что в феврале 2021 - изменила нашу жизнь к лучшему, заметили? Это хорошая традиция, я считаю! Всегда, даже в худшей ситуации в вашей жизни, ищите хорошие нотки. В мире происходит все не просто так, наши судьбы сплетены и мы даже об этом и знать не знаем иногда, а судьба нас сплетает в нужный момент ", - написала Зинченко на своей странице в Instagram.

Но теперь, когда Анастасия и Максим уже третьи сутки не могут вылететь из страны, им не до веселья. Их рейс отложили на неопределенное время и заселили всех в отель на ночь. К вечеру украинцы снова не смогли вилетити.190 пассажиров остались без ночевки. По словам Анастасии, позже только 90 из них смогли заселить в хостел, а остальные спали в автобусах. Авиокомпания SkyUp никак ситуацию с вылетом не прояснила.

В феврале прошлого года Анастасию Зинченко не взяли на спецрейс китайского города Ухань в Украине из-за ее собаку. Она заявляла, что собрала все необходимые документы, однако посольство якобы не передало их в МИД Украины. В посольстве подчеркнули, что домашнего любимца Украинской не пропустили на борт спецрейса именно представители китайских властей. Позже украинские дипломаты повторно обратились к китайской стороне с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки в виде исключения. Но разрешения так и не предоставили. Тогда украинка окончательно отказалась эвакуироваться без своего собаки. Она также отказалась оставить любимца в посольстве Украины в Китае.