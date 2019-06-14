Настя Каменских показала, как отпраздновала девичник

Украинская певица Настя Каменских в своем влоге показала, как прошел ее девичник перед свадьбой.
Видео знаменитость запостила на YouTube-канале.
Праздник был для Каменских сюрпризом. Его организовала Анна Завгородняя, жена Позитива, и ее подруги.
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Настю похитили из машины 2 полицейские - переодетые ведущий Владимир Остапчук и участник группы ZBSband Богдан Буйлук.
У вечеринки был дресс-код - белые наряды. Подруги подарили невесте нежный халат, украшенный жемчужинами. В нем Каменских готовилась к свадьбе.
"Это самый крутой день в моей жизни. Никогда раньше не испытывала такого", - поделилась знаменитость.
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