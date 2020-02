Наследие легендарной певицы в $20 млн разделили братья с матерью

8 лет назад, в 2012 году не стало легендарной певицы Уитни Хьюстон. Исполнительница мирового хита "I Will Always Love You" умерла в 48 лет при загадочных обстоятельствах.

Тело Хьюстон нашли в номере отеля "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе. В последние годы жизни певица лечилась от алкогольной и наркотической зависимости.

8 лет назад не стало Уитни Хьюстон: миллионное наследство разделили братья с матерью

За плохого самочувствия в 2010 году отменила мировое турне. Впрочем, незадолго до тура выпустила одну из самых успешных пластинок в своей карьере.

Уитни Хьюстон - одна из самых успешных певиц мира. Количество проданных ею записей считают в 170 млн экземпляров.

После выполнения одной из главных ролей в фильме "Телохранитель" получила всеобщую известность, а композиция "I Will Always Love You" стала мировым хитом.

У певицы осталась дочь Бобби Кристина Браун. Впрочем, от декабря 2014 девушка впала в кому. В 2015 году умерла в больнице в 22 года.

Правоохранители подозревают, что к смерти Бобби Кристины причастен ее гражданский муж Ник Гордон. 2 января сообщили о его смерти. Причиной называют передозировку запрещенными веществами.

Наследие певицы Уитни Хьюстон, который оценивали в 20 млн долларов, перешел матери певицы и ее двум братьям.

