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понедельник, 27 июля 2020 12:52

Наслаждаюсь едой, видами и свиданиями: модель поделилась фото с отдыха на Ибице
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Девушка написала под фотографией, что очень важно держаться друг друга в этой жизни
Фото: instagram.com/demirose/
Девушка написала под фотографией, что очень важно держаться друг друга в этой жизни
Девушка написала под фотографией, что очень важно держаться друг друга в этой жизни
Девушка написала под фотографией, что очень важно держаться друг друга в этой жизни
Девушка написала под фотографией, что очень важно держаться друг друга в этой жизни

Модель 25-летняя Деми Роуз щеголяет перед подписчиками жаркими снимками с отдыха на райском испанском острове Ибица.

Звезда опубликовала в Instagram яркие фотографии.

Красавица на фото позирует на каменном пляже океанского побережья на закате. Девушка поверх золотистого купальника надела платье-сетку. Это выглядит невероятно эротично.

Девушка написала под фотографией, что очень важно держаться друг друга в этой жизни.

Другие снимки с отдыха не менее привлекательные и сексуальные.

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"Так рада быть дома. Наслаждаюсь удивительной пищей, видами и свиданиями с моими прекрасными друзьями", - написала знаменитость под одним из снимков.

Автор: instagram.com/demirose/
  Девушка написала под фотографией, что очень важно держаться друг друга в этой жизни
Девушка написала под фотографией, что очень важно держаться друг друга в этой жизни

Модель Деми Роуз очаровала фанов новым фото из бассейна. На опубликованном в Instagram снимке она позирует в бассейне в разноцветном раздельном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы.

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