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понедельник, 10 февраля 2020 04:25

Наконец: Питт получил долгожданного "Оскара"

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Наконец: Питт получил долгожданного &quot;Оскара&quot;
Брэд Питт получил первого "Оскара". Фото: Reuters

Звезда фильма "Однажды в Голливуде" Брэд Питт, наконец получил первый Оскар за актерскую игру.

Представители и организаторы Оскара-2020 назвали первого лауреата в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Им оказался актер Брэд Питт.

Питт рассказал про Квентина Тарантино, заявив, что без него киноиндустрия была бы бедной. Фанаты актера ждали от него большей эмоциональности, чем тот смог проявить.

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Это первый Оскар голливудской звезды. Ранее он получал статуэтку, но не за актерскую игру, а за работу над фильмом.

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