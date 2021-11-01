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понедельник, 01 ноября 2021 19:52

Надя Дорофеева рассказала о своих комплексах

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Надя Дорофеева рассказала о своих комплексах

Известная певица Надя Дорофеева - одна из самых привлекательных украинских звезд. Однако красота ее не означает, что она живет без комплексов.

В новом интервью артистка рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей худощавости и маленького бюста. Свою фигуру она долго прятала в объемной одежде. Однако сейчас понимает, что это глупо.

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"Я специально надела что-то объемное, чтобы скрыть субтильный верх. Я комплексовала и только лет 28 поняла, что со мной все нормально. У меня хорошая грудь, но небольшая, — а я думала, ну как же, у исполнительницы попмузыки должна быть пышная грудь. Все время стеснялась. Боже, это так глупо! Мне нравится, как меняется мир, нравится, когда девушки делятся своими историями и пишут о том, как важно принимать себя. Хочется сказать, что растяжки это нормально; комплексовать из-за своей худобы – нормально; стесняться высокого роста – нормально. Хочется говорить об этом. Стесняешься своей худощавостью? Не надо! Носи модные пиджаки! Посмотри, как одевается Юля Пелипас, будь яркой и не обращай внимания, что кто-нибудь подумает о тебе", – сказала звезда.

Певица Надежда Дорофеева поделились с подписчиков откровенными фото.

В Instagram она собирала просьбы подписчиков о том, какие фото опубликовать.

На просьбу опубликовать фотографию в "секси-наряде" она поделилась фото в прозрачном топе, через который просвечивали ее груди.

svidok.online
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