Надежда Мейхер показала, какой была красавицей в школе

Pinterest Надія Мейхер показала архівне фото зі школи

Певица Надежда Мейхер, которая в апреле отметила свое 37-летие, порадовала своих поклонников архивным фото.

На снимке в instagram будущая звезда в возрасте 14 лет позирует со своими одноклассницами.

"Последний учебный год для меня. 9-й класс. Нам по 14 лет. Одноклассница Инна, которая рядом стоит, часто нас с Еленой доводила до слез. Была мастером разного рода шуток и смешных выражений. Елена не по годам была мудрой девочкой. Тогда я еще не знала, что буду поступать в педагогическое училище города Хмельницкий. Но твердо намеревалась продолжать танцевальную, профессиональную деятельность. Наши судьбы сложились по-разному. Но в памяти остались яркие события в нашей школьной жизни. Отличницами мы не были. Но, тем не менее, школа нас еще долго помнила "- подписала фотографию Мейхер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) 11 Май 2019 в 12:41 PDT

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Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась со сторонниками архивным фото. На нем артистке 15 рокив. На снимке Мейхер танцует с однокурсниками в традиционном украинском костюме.