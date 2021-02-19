"Начали шутить". Звезды поделились своими провалами на сцене

Хореограф Влад Яма, актриса Татьяна Песик и его коллега Ирина Сопонару рассказали, как выкручивались в ситуациях, когда забывали слова и движения.

За кулисами Improv Live Show, который показывает "Новий канал", они поделились собственной импровизацией во время выступлений.

"Забыл движения? Не останавливайся. Делай их уверенно, будто так и должно быть. Главное правило танцовщиков - даже когда ошибаешься, улыбайся", - отметил Влад Яма.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Влад Яма рассказал о импровизациях, когда ошибается во время выступлений

Песик рассказала, что забыла слова во время концерта в Одессе.

"Как раз играли номер с Валентином Михиенко. Стояли и смотрели друг на друга, не понимали, кто следующий говорит. Пауза затянулась, мы начали набрасывать шутки", - вспомнила она.

Сопонару тоже не могла вспомнить текст во время одного из выступлений.

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Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Татьяна Песик и Ирина Сопонару поделились своими провалами на сцене

"Номер идеально играла примерно 200 тысяч раз. И тут выхожу, играю, в моей голове что-то щелкнуло, понимаю, что не помню текст. Просто "вырезаю" кусок номера и продолжаю играть с того момента, который помню. Это был сюрприз для моих партнеров. Еще не самый приятный", - рассказала актриса.

В Киеве состоялись съемки юмористического проекту Improv Live Show. 16 программ шоу, которое идет на "Новому каналі", отсняли за несколько дней. Четверка импровизаторов - Роман Мищеряков, Владимир Шумко, Константин Трембовецкий, Валентин Михиенко и новый ведущий Александр Педан - удивляли зрителей.