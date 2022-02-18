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суббота, 19 февраля 2022 01:45

На яхте в леопардовом бикини: Хилтон показала, как отпраздновала 41-летие
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Американская светская львица Пэрис Хилтон отметила день рождения на яхте с любимым, бизнесменом Картером Реумом. 17 февраля ей исполнился 41 год.

Звезда опубликовала в Instagram фото, где она находится в леопардовом бикини в объятиях своего избранника.

"Лучший день рождения вместе с моим мужем", - написала именинница и добавила геолокацию "в раю".

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Пэрис Хилтон отпраздновала 41-летие на яхте с мужем Картером Реумом
Фото: instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон отпраздновала 41-летие на яхте с мужем Картером Реумом
Пэрис Хилтон отпраздновала 41-летие на яхте с мужем Картером Реумом
Пэрис Хилтон отпраздновала 41-летие на яхте с мужем Картером Реумом
Пэрис Хилтон отпраздновала 41-летие на яхте с мужем Картером Реумом

Пэрис Хилтон 17 февраля отмечает 41-летие. Она попробовала себя как дизайнер, актриса, модель, певица, предпринимательница и писательница. Gazeta.ua не только собрала самые откровенные кадры из соцсетей именинницы, но и рассказывает, какую фразу Хилтон сделала торговой маркой и какую машину проиграла однажды в карты.

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