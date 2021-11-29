На свидании: Джей Ло подловили за чувственными объятиями с Аффлеком

Дженнифер Лопес сфотографировали pf объятиями с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек почти не публикуют общие романтические фото. Но за парой постоянно следят папарацци.

На днях артистка вернулась со съемок в канадском Ванкувере. Сейчас влюбленные пытаются проводить как можно больше времени вместе.

У входа в ресторан Spagos в американском Беверли-Хиллз Лопес и Аффлека сфотографировали. День благодарения, который в США отмечает 25 ноября, пара провела вместе с детьми. Об этом инсайдер проинформировал издание People.

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"Последние несколько недель были для Лопес напряженными. Ей было нелегко работать в Канаде вдали от своих близких, поэтому она терпеливо ждала заслуженного отдыха. Но несмотря на плотный рабочий график, отношения Дженнифер и Бена по-прежнему крепкие. У них все хорошо", – сказал источник.

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Американская артистка Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек очаровали сеть прощанием в аэропорту. Влюбленных сфотографировали папарацци в аэропорту Ван-Найс в Лос-Анджелесе.