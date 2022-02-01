На страницах глянца: звезда "Отчаянных домохозяек" показала соблазнительную фигуру в бикини

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина станет сильнее": как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее": как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 648
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 396
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 648
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 540
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1431
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 3528
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2376
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
5 Просмотров: 9360
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 7228
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
7
5
6
7
6
На страницах глянца: звезда &quot;Отчаянных домохозяек&quot; показала соблазнительную фигуру в бикини
На страницах глянца: звезда "Отчаянных домохозяек" показала соблазнительную фигуру в бикини
В купальнике: Билодид продемонстрировала &quot;идеальный отдых&quot; среди Карпат
В купальнике: Билодид продемонстрировала "идеальный отдых" среди Карпат
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Дочь Синди Кроуфорд соблазнительно посветила упругими ягодицами в нижнем белье
Дочь Синди Кроуфорд соблазнительно посветила упругими ягодицами в нижнем белье
В фотосессии для глянца: возлюбленная Канье Уэста выбрала боди от украинского бренда
В фотосессии для глянца: возлюбленная Канье Уэста выбрала боди от украинского бренда
Видео
Все видео
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
Дорофеева устроила танцы с военным оркестром
Дорофеева устроила танцы с военным оркестром
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Интервью
1/5
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 189
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 963
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 981
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6912
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1647
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 558
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 01:45

На страницах глянца: звезда "Отчаянных домохозяек" показала соблазнительную фигуру в бикини
7

  Комментировать

Мексиканская актриса 46-летняя Ева Лонгория, прославившаяся благодаря роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", покоряет фанатов подтянутой фигурой.

Кинозвезда снялась для журнала Women's Health. Кадрами из пикантного фотосета поделилась в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже

Лонгория предстала перед камерой сингапурского дуэта фэшн-фотографов Калеба и Глэдис. Для нее подобрали стильные пляжные образы, комплекты бикини и спортивные наряды.

Мексиканская актриса Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой
Фото: Калеб и Глэдис для издания Women's Health
Мексиканская актриса Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой
Мексиканская актриса Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой
Мексиканская актриса Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой
Мексиканская актриса Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой

Лонгория поражает поклонников стройной фигурой и аппетитными прелестями. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" три года назад впервые стала матерью. А сейчас щеголяет подтянутой фигурой. Актриса часто показывает себя в купальнике. На снимке Лонгория появилась в бело-голубом бикини, сидя в качалке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На страницах глянца: звезда "Отчаянных домохозяек" показала соблазнительную фигуру в бикини». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 39136
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 30087
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 5 Просмотров: 9360
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии 1 Просмотров: 8262
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 6867
Знаменитости
В купальнике: Билодид продемонстрировала "идеальный отдых" среди Карпат
В купальнике: Билодид продемонстрировала "идеальный отдых" среди Карпат
5
 Просмотров: 1728
"Хочу записать альбом колыбельных" - Вакарчук рассказал о сыне
"Хочу записать альбом колыбельных" - Вакарчук рассказал о сыне Просмотров: 495
"Казалось, это глупая идея" - Позитив раскрыл, кто инициировал распад "Время и Стекло"
"Казалось, это глупая идея" - Позитив раскрыл, кто инициировал распад "Время и Стекло" Просмотров: 387
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
 Просмотров: 81
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 6876
Больше всего комментируют
8
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
5
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
4
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
2
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Голосов: 44153
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть