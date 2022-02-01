На страницах глянца: звезда "Отчаянных домохозяек" показала соблазнительную фигуру в бикини

Мексиканская актриса 46-летняя Ева Лонгория, прославившаяся благодаря роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", покоряет фанатов подтянутой фигурой.

Кинозвезда снялась для журнала Women's Health. Кадрами из пикантного фотосета поделилась в Instagram.

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Лонгория предстала перед камерой сингапурского дуэта фэшн-фотографов Калеба и Глэдис. Для нее подобрали стильные пляжные образы, комплекты бикини и спортивные наряды.

Фото: Калеб и Глэдис для издания Women's Health

Лонгория поражает поклонников стройной фигурой и аппетитными прелестями. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" три года назад впервые стала матерью. А сейчас щеголяет подтянутой фигурой. Актриса часто показывает себя в купальнике. На снимке Лонгория появилась в бело-голубом бикини, сидя в качалке.