На Шри-Ланке: Оля Полякова без макияжа обнажила стройные ноги и подтянутый живот

Певица Оля Полякова похвасталась перед поклонниками стройной фигурой.

Исполнительница вместе с семьей отдыхает на Шри-Ланке. Откровенные фото звезда опубликовала в Instagram.

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На снимках знаменитость позирует без макияжа в белом топе и юбке. Полякова обнажила ноги и показала подтянутый живот.

"В этот раз я просто отдыхала. Едва заставила себя сделать эти фотки в последний день отдыха. Летим домой. Знаю, что там все на неврозе, но у меня есть стойкое ощущение, что все будет хорошо", – написала артистка под фото.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Старшая дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария опубликовала фото в купальнике. Блогер часто радует поклонников откровенными снимками. На этот раз она похвасталась фигурой в красном купальнике в Instagram.