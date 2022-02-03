На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности

Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе более 25 лет. Британские футболист и дизайнер вместе воспитали четырех детей, а сейчас готовятся к свадьбе старшего сына.

Но спортсмен признался, что в их супружеской жизни кое-что остается неизменным - пищевые привычки его любимой. Этим поделился Дэвид в подкасте River Cafe Table 4.

"Я на самом деле очень эмоционален по поводу еды и вина. Когда пробую что-то хорошее, я хочу, чтобы все попробовали это. Но к сожалению, я женат на той, которая ест одно и то же последние 25 лет", - рассказал он.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

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По его словам, с того дня, как пара познакомилась, Виктория ест только овощи на пару и рыбу на гриле.

"И очень редко отойдет от этих блюд. Единственный раз, когда она ела то же, что было в моей тарелке, был во время ее беременности Харпер. И это было невероятно. Тот вечер – один из моих любимых", – добавил он.

Виктория Бекхэм вместе с семьей проводила каникулы во Флориде. На фотографиях позировала с мужем Дэвидом и детьми – Харпер, Бруклин, Ромео и Круз. Также на семейном отдыхе были ее родители, племянница Либби Адамс и возлюбленные Ромео и Бруклина - Мия Риган и Никола Пельтц.