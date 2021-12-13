На премьере: Джей Ло восхитила прозрачным платьем со сверхглубоким декольте

Американская актриса Дженнифер Лопес вместе с любимым Беном Аффлеком посетила премьерный показ фильма "Нежный бар". Пара актеров появилась на красной дорожке в кинотеатре TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе. Премьера прошла 12 декабря.

Певица появилась в сером прозрачном наряде от кутюрного бренда Elie Saab. Пикантность платью добавило откровенное декольте.

Дополнила образ клатчем, поясом и украшениями в тон. Макияж сделала с акцентом на глаза.

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Фото: Reuters

Американский актер, сценарист и режиссер 49-летний Бен Аффлек поделился деталями отношений с певицей 52-летней Дженнифер Лопес. Он впервые затронул эту тему после воссоединения с любимой.