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понедельник, 13 декабря 2021 13:43

На премьере: Джей Ло восхитила прозрачным платьем со сверхглубоким декольте
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Американская актриса Дженнифер Лопес вместе с любимым Беном Аффлеком посетила премьерный показ фильма "Нежный бар". Пара актеров появилась на красной дорожке в кинотеатре TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе. Премьера прошла 12 декабря.

Певица появилась в сером прозрачном наряде от кутюрного бренда Elie Saab. Пикантность платью добавило откровенное декольте.

Дополнила образ клатчем, поясом и украшениями в тон. Макияж сделала с акцентом на глаза.

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Американская артистка Дженнифер Лопес очаровала серым прозрачным платьем на премьерном показе фильма "Нежный бар"
Фото: Reuters
Джей Ло появилась на показе с бойфрендом-актером Беном Аффлеком
Американская артистка Дженнифер Лопес очаровала серым прозрачным платьем на премьерном показе фильма "Нежный бар"
Джей Ло появилась на показе с бойфрендом-актером Беном Аффлеком
Джей Ло появилась на показе с бойфрендом-актером Беном Аффлеком

Американский актер, сценарист и режиссер 49-летний Бен Аффлек поделился деталями отношений с певицей 52-летней Дженнифер Лопес. Он впервые затронул эту тему после воссоединения с любимой.

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Дата
13
декабря

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