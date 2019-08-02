"На макаку похож": в сети обсуждают нового парня Лорак

Ани Лорак и Егор Глеб находятся в отношениях недолго. Фанаты не перестают сравнивать ее экс-мужа и нового бойфренда.

Ани Лорак и Егор Глеб. Фото: Инстаграм

Они резко отреагировали на новый совместный снимок артистки с Егором. Некоторые считают, что саунд-продюсер лейбла Black Star ей не пара и требуют разорвать с ним отношения. Об этом они написали под снимком на официальной странице знаменитости в Instagram.

"Он ей не пара: как породистая красавица и дворняжка", "Ани!!! Нет!!!! Это не твой мужчина, не связывай с ним свою судьбу!!! Пожалуйста!!!", "Хочешь узнать о мужчине, посмотри, как он поступал из своей бывшей... печально, что ваш выбор пал на такого человека", "А все на Мурата грешили... И я в том числе. Теперь немного стыдно", "Парень на макаку похож, ахаха, не знаю почему, но смотришь на него, и такая ассоциация идет", - пишут подписчики.

Ранее Егор Глеб на своей странице поделился романтичным фото, на котором они с Ани Лорак нежно целуются. Фото было сделано на студии звукозаписи. Возлюбленный певицы оставил под публикацией ее инициалы КК – Каролина Куек (настоящее имя артистки. - Gazeta.ua).

Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети. Фото: Инстаграм

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Ани Лорак несколько месяцев назад развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, который был обвинен в супружеской измене. У них есть дочь 8-летняя София. У Егора Глеба также есть ребенок. Сына Даниэля ему родила певица Tayanna.