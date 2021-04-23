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пятница, 23 апреля 2021 17:30

На лоне природы: как звезды отметили День Земли
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Ко Дню Земли звезды решили показать красивых себя на лоне природы.

Gazeta.ua собрала смелые фотографии, которые знаменитости опубликовали, чтобы привлечь внимание к теме защиты окружающей среды.

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл вызвала бурю эмоций у своих поклонников фотографией, где она позирует на берегу океана. Билл стоит спиной к камере в белых рубашке и бикини.

"Есть столько прекрасных вещей, чтобы испытать на этой Земле. Пляж является одним из моих любимых мест", - написала Хоуп.

Автор: іnstagram.com/hopebeel
  Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл вызвала бурю эмоций у своих поклонников фотографией, где она позирует на берегу океана
Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл вызвала бурю эмоций у своих поклонников фотографией, где она позирует на берегу океана

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери позировала у цветущей сакуры. Девушка продемонстрировала пышные прелести, представ в белой рубашке и крошечном бикини.

"Давайте оценим, что может предложить матушка-природа. Остановитесь и понюхайте эти цветы. С Днем Земли от пчел и меня", - поздравила своих подписчиков Чери.

Автор: instagram.com/anacheri
  Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери позировала у цветущей сакуры
Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери позировала у цветущей сакуры

Британская модель 26-летняя Деми Роуз позирует абсолютно голой, прикрыв грудь лепестками розы.

"С Днем Земли. Это благословение прожить жизнь на этой прекрасной планете, но о которой мы недостаточно заботимся", - подписала снимок Роуз.

Автор: instagram.com/demirose
  Британская модель 26-летняя Деми Роуз позирует абсолютно голой
Британская модель 26-летняя Деми Роуз позирует абсолютно голой

Бразильская супермодель 40-летняя Алессандра Амбросио устроила фотосессию у огромного дерева, опутанного лианами.

"Она обеспечивает нас, воспитывает и является источником нашей жизни. Давайте защищать нашу Матушку-Землю", - призвала супермодель.

Автор: instagram.com/alessandraambrosio
  Бразильская супермодель 40-летняя Алессандра Амбросио устроила фотосессию у огромного дерева
Бразильская супермодель 40-летняя Алессандра Амбросио устроила фотосессию у огромного дерева

Голливудская актриса 55-летняя Элизабет Хёрли также поражает поклонниками своей стройной фигурой. Звезда позировала в черном бикини на Мальдивах.

"Я решила вспомнить, что находилась в одном из любимых мест, на Мальдивах. Но одной из самых больших проблем нашего океана загрязнения пластиком. Пообещайте со мной попробовать удалить одноразовые пластиковые бутылки из нашей жизни", - написала Элизабет.

Автор: instagram.com/elizabethherley
  Голливудская актриса 55-летняя Элизабет Хёрли также поражает поклонниками своей стройной фигурой
Голливудская актриса 55-летняя Элизабет Хёрли также поражает поклонниками своей стройной фигурой

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День Земли — название, которое используют по поводу различных мероприятий. Их проводят весной с целью побуждения людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде планеты Земля. Первая акция в этот день состоялась в 1970 году в США. Ее успех окрылил организаторов. С тех пор празднование стало регулярным.

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