На Катю Осадчую накинулись хейтеры за выбор вышиванки

Катя Осадчая поймала волну хейта. Фото: @kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая присоединилась к флешмобу в День вышиванки и надела блузу с символикой.

Звезда посетила Почтовую площадь в Киеве, где сделала фото, которое выложила его в Instagram.

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Знаменитость выбрала красные штаны-клёш, шляпку в тон и бирюзовую вышиванку.

Пользователи сети не оценили яркий наряд Осадчей. Начали засыпать ведущую негативными комментариями.

"Костюм: хохлушка-цыганка", "На фоне нищеты выглядит, как пир во время чумы", "Самый неудачный наряд, который я только видела", "Это не вышиванка, а сплошной ужас", "Выглядит, как одежда с блошиного рынка", - написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 16 Май 2019 в 12:33 PDT

Недавно ведущая Катя Осадчая прилетела на съёмки "Светской жизни" в Тель-Авив и показала наряд Верки Сердючки для выступления на Евровидении-2019.