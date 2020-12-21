"На глазах появились слезы". Григорий Решетник впервые рассказал подробности рождения 3-го сына

28 ноября телеведущий стал многодетным папой, а вот про день родов и знакомстве старших сыновей с новорожденным рассказал впервые.

Почти 3 недели назад у телеведущего Григория Решетника и его жены Кристины родился 3-й сын, которого назвали Александр. Самому старшему в семье, Ивану – 7 лет, среднему, Дмитрию, – 3. Для "Нового каналу" Григорий впервые рассказал, как прошли роды, и как самого маленького встречали братья.

"Все понимают, что сейчас в стране напряженная ситуация. Чтобы присутствовать в роддоме, надо сдать очень много тестов. Поскольку все роды у нас были партнерские, то и на этот раз не хотелось изменять традиции. К тому же, Кристина очень просила. В тот день с самого утра жена чувствовала себя неуверенно, появлялись первые проявления скорых родов. Примерно в 18:00 я отвез ее в роддом, а сам еще кучу всего успел сделать. Забрал детей из садика и школы, оставил их дома на бабушку, провел в 22:00 эфир в Instagram для шоу "Холостячка" и в 00:00 появился в роддоме. Сдал все необходимые тесты, и нам позволили партнерские роды. Ночью появился наш 3-й сыночек. Я был рядом, и это – невероятные эмоции. Конечно, на глазах появились слезы радости", – рассказывает телеведущий.

Григорий делится, что по сравнению с предыдущими 3-тьи роды прошли легче. Уже был опыт, и команду врачей собрали классную, и он находился рядом с женой.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Звезды так сошлись, что все было прекрасно. Родила Кристина настоящего богатыря. Все говорили, что Саша будет где-то 3,6 тыс. г, а оказался 4,1 тыс. г и 56 см. Моя жена – героиня и королева. Обожаем нашу мамочку и гордимся ею", – вспоминает он.

Ведущий говорит, что уже через 3 дня жену с новорожденным выписали из роддома.

"Дома уже все были в ожидании. Ребята ждали братика со вкусностями, потому что думали, что он приедет и сразу будет их пробовать. Также выставили лучшие игрушки. А когда занесли Сашу, то удивились: "Боже, какой маленький". Начали его обнимать, гладить, целовать. Сейчас делают это очень часто. Они пытаются помогать нам и делать все, чтобы брат быстро-быстро развивался и рос", – с улыбкой вспоминает Григорий.

Пока семья не пользуется услугами няни. Справляются собственными силами и с помощью мамы жены.

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"Есть традиция каждый вечер купать маленького вместе. Он в ответ нам улыбается. Проживаем очень много кайфовых моментов. Поэтому я всех-всех призываю: несмотря на ситуацию, рожайте и любите. Сколько бы детей ни было, сколько бы вы их ни воспитывали, каждый раз все по-новому. Не передать эмоции, когда смотришь, как старшие сыновья любят маленького, и как тот на них реагирует", – рассказывает ведущий.

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