На Apple TV + вышел первый трейлер собственного сериала с Энистон и Уизерспун

Главные роли в киноленте исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Фото: https://esquire.ru

В сети появился первый трейлер дебютного сериала стриминг-сервиса Apple TV + под названием "Утреннее шоу".

Опубликовали его 19 августа на YouTube-канале сервиса. С момента обнародования видео просмотрели более полутора миллиона раз.

Главные роли в киноленте исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В сериале также снялись такие актеры, как Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтмэн, Бел Паули, Гугу Мбати-Роу, Джек Дэвенпорт и Джанина Гаванкар.

Сюжет киноленты построен вокруг трех журналистов, которые находятся на разных этапах своей карьеры и конкурируют между собой.

Сериал снимается по мотивам книги репортера и ведущего CNN Брайана Стелтера, который описывает конкуренцию между утренними шоу крупнейших телеканалов страны - Today от NBC и Good Morning America телеканала ABC.

Премьера сериала запланирована на осень 2019-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Король рок-н-ролла возвращается: об Элвисе Пресли снимут сериал

Известно, что компания Apple заказала два сезона шоу с 10 эпизодами в каждом. Их будут транслировать исключительно на Apple TV +. О съемках "Утреннего шоу" впервые стало известно еще в июле 2017 года. Первые кадры из кинокартины презентовали во время запуска стримингового сервиса Apple TV + 25 марта 2019.