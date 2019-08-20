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вторник, 20 августа 2019 11:22

На Apple TV + вышел первый трейлер собственного сериала с Энистон и Уизерспун

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На Apple TV + вышел первый трейлер собственного сериала с Энистон и Уизерспун
Главные роли в киноленте исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Фото: https://esquire.ru

В сети появился первый трейлер дебютного сериала стриминг-сервиса Apple TV + под названием "Утреннее шоу".

Опубликовали его 19 августа на YouTube-канале сервиса. С момента обнародования видео просмотрели более полутора миллиона раз.

Главные роли в киноленте исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В сериале также снялись такие актеры, как Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтмэн, Бел Паули, Гугу Мбати-Роу, Джек Дэвенпорт и Джанина Гаванкар.

Сюжет киноленты построен вокруг трех журналистов, которые находятся на разных этапах своей карьеры и конкурируют между собой.

Сериал снимается по мотивам книги репортера и ведущего CNN Брайана Стелтера, который описывает конкуренцию между утренними шоу крупнейших телеканалов страны - Today от NBC и Good Morning America телеканала ABC.
Премьера сериала запланирована на осень 2019-го.

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Известно, что компания Apple заказала два сезона шоу с 10 эпизодами в каждом. Их будут транслировать исключительно на Apple TV +. О съемках "Утреннего шоу" впервые стало известно еще в июле 2017 года. Первые кадры из кинокартины презентовали во время запуска стримингового сервиса Apple TV + 25 марта 2019.

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