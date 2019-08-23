На 37 неделе беременности: Санта Димопулос снялась в сексуальной фотосессии накануне родов

Фото: @santadimopulos

Украинская певица Санта Димопулос порадовала поклонников соблазнительной фотосессией, которую сделала на 37 неделе беременности.

Снимки с круглым животом звезда разместила в Instagram.

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Съемка прошла в Монте-Карло, Монако. Димопулос позировала в синем бикини в горошек и белой рубашке. Волосы Санты были распущены, на лице яркий макияж.

Подписчики засыпали будущую маму комплиментами в комментариях.

"Это легально быть такой красивой во время беременности?", "богиня", "совершенная", "какая вы хорошая, не могу насмотреться", "даже беременная очень сексуальная".

Певица Санта Димопулос поделилась в сети снимком в бикини, на котором виден большой живот.