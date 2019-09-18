Муж растрогал Екатерину Кухар до слез свадебным подарком

 
Ексклюзивы
1/5
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 855
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 1332
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 855
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 3537
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 306
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1035
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2088
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 909
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 792
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 360
Фото
Все фото
6
3
5
3
4
20 метров тюли и 10 метров перья: секреты свадебного платья Екатерины Кухар
20 метров тюли и 10 метров перья: секреты свадебного платья Екатерины Кухар
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
&quot;Мисс Украина 2019&quot; Маргарита Паша откровенно рассказала о пластических операциях
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша откровенно рассказала о пластических операциях
&quot;Думал, что я стриптизерша&quot; - в сеть попали редкие свадебные снимки Maruv с мужем
"Думал, что я стриптизерша" - в сеть попали редкие свадебные снимки Maruv с мужем
Виктория из &quot;НеАнгелов&quot; позировала полуобнаженной среди джунглей
Виктория из "НеАнгелов" позировала полуобнаженной среди джунглей
Видео
Все видео
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Maruv соблазнит судей "Танцев со звездами" сексуальной хореографией на пилоне
Maruv соблазнит судей "Танцев со звездами" сексуальной хореографией на пилоне
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
"Беверли Хиллз, 90210": в римейке использовали трек украинского исполнителя
"Беверли Хиллз, 90210": в римейке использовали трек украинского исполнителя
Балерина Екатерина Кухар в смелом платье вышла замуж
Балерина Екатерина Кухар в смелом платье вышла замуж
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 3537
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4986
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31140
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1143
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
четверг, 19 сентября 2019 09:30

Муж растрогал Екатерину Кухар до слез свадебным подарком

  Комментировать
Муж растрогал Екатерину Кухар до слез свадебным подарком

В эти выходные звезды мирового балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов узаконили свои отношения. Они расписались в одном из киевских ЗАГСов. Дата свадьбы символична и приурочена к дате венчания, которое состоялось 5 лет назад.

К этому событию Александр Стоянов сделал Катерине Кухар необычный подарок, который растрогал ее до слез прямо во время прямого эфира шоу "Танці з зірками".

Александр исполнил танец – признание в любви - и танцевал его прямо на подвесах в воздухе. Свои трюки он исполнял без страховки.

Мужчина завершил танец тем, что подарил Катерине огромный букет алых роз. Многие зрители теперь гадают, какое же количество роз было в букете, и в комментариях оставляют самые различные варианты, от 201 до 501 розы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 20 метров тюли и 10 метров перья: секреты свадебного платья Екатерины Кухар

"Мне было безумно приятно получить такой сюрприз, - откровенничает прима. - Количество роз еще не пересчитывала, их очень много, а букет у меня у самой не хватает сил даже поднять. Когда мы только с Сашей начинали наше отношения, он мне пообещал, что если я буду плакать, то буду плакать только от счастья, и он по сей день держит свое слово".

Свадебный наряд для Екатерины Кухар создал дизайнер Андре Тан. На него ушло чуть больше 20 метров тюли, в нем много тонкой ручной работы, так, например ее Кейм был прошит 10 метрами перьев и украшенный камнями Swarovsky, а безупречный крой подчеркивал точеную фигуру примы.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Муж растрогал Екатерину Кухар до слез свадебным подарком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

Нашли мумию, покрытую татуировками

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 65175
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 56502
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 30765
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 22437
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 22222
Знаменитости
Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине
Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине Просмотров: 3582
Гордость нации: "горячие" фото украинских спортсменок
Гордость нации: "горячие" фото украинских спортсменок
5
 Просмотров: 1341
20 метров тюли и 10 метров перья: секреты свадебного платья Екатерины Кухар
20 метров тюли и 10 метров перья: секреты свадебного платья Екатерины Кухар
6
 Просмотров: 936
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 10296
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша откровенно рассказала о пластических операциях
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша откровенно рассказала о пластических операциях
5
 Просмотров: 1944
Больше всего комментируют
11
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Охрана кума Путина захватила 11 тыс. "квадратов" на Трухановом острове – СМИ
Голосов: 37646
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua