Муж растрогал Екатерину Кухар до слез свадебным подарком

В эти выходные звезды мирового балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов узаконили свои отношения. Они расписались в одном из киевских ЗАГСов. Дата свадьбы символична и приурочена к дате венчания, которое состоялось 5 лет назад.

К этому событию Александр Стоянов сделал Катерине Кухар необычный подарок, который растрогал ее до слез прямо во время прямого эфира шоу "Танці з зірками".

Александр исполнил танец – признание в любви - и танцевал его прямо на подвесах в воздухе. Свои трюки он исполнял без страховки.

Мужчина завершил танец тем, что подарил Катерине огромный букет алых роз. Многие зрители теперь гадают, какое же количество роз было в букете, и в комментариях оставляют самые различные варианты, от 201 до 501 розы.

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"Мне было безумно приятно получить такой сюрприз, - откровенничает прима. - Количество роз еще не пересчитывала, их очень много, а букет у меня у самой не хватает сил даже поднять. Когда мы только с Сашей начинали наше отношения, он мне пообещал, что если я буду плакать, то буду плакать только от счастья, и он по сей день держит свое слово".

Свадебный наряд для Екатерины Кухар создал дизайнер Андре Тан. На него ушло чуть больше 20 метров тюли, в нем много тонкой ручной работы, так, например ее Кейм был прошит 10 метрами перьев и украшенный камнями Swarovsky, а безупречный крой подчеркивал точеную фигуру примы.