Мусиенко впервые высказалась о романе с Вакарчуком

23-летняя певица Виталина Мусиенко впервые прокомментировала слухи о романе с солистом группы "Океан Эльзы" 46-летним Святославом Вакарчуком.

Об отношениях с певцом девушка рассказала в интервью изданию "Обозреватель".

Автор: instagram.com/vitalinamusiienko Певцы Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко вместе гастролируют с музыкальным проектом "Оранжерея". Недавно их заподозрили в романе

"Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно ... С Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения. Я с ним все эти годы общалась, и он дал очень много полезных советов касательно моих песен. Поскольку мы не теряли с ним связь после шоу, он понимал, что это не просто девочка, которая попала случайно на "Голос страны". Святослав видел , что я хочу работать и, наверное, поэтому мне посчастливилось попасть на проект "Оранжерея", - сказала Мусиенко.

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Певица заверила, что не общается с Вакарчуком на тему развода с женой.

"Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и он принимает решение, которые для него правильные. Я его поддерживаю в этом", - заявила Виталина.

Фронтмена группы "Океан Эльзы" 46-летнего Святослава Вакарчука заподозрили в романе с певицей 23-летней Виталиной Мусиенко. Женщина была подопечной Вакарчука в вокальном шоу "Голос страны". Сейчас вместе с музыкантом ездит в туре его нового музыкального проекту "Оранжерея".