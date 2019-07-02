Моника Беллуччи рассталась с бойфрендом, который младше на 18 лет

Фото: www.segodnya.ua

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи разошлась с бойфрендом художником Николя Лефевром.

Знаменитость поделилась, что с мужчиной их объединяет крепкая дружба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прекрасная замена матери: как выглядит дочь Моники Беллуччи

Встречались 54-летняя Белуччи и 36-летний Лефевр 2 года. Последний раз пара появилась на публике в начале июня.

"Мы очень импонировали друг другу. Этот человек научил меня многому, но теперь наш полет продолжается на другой высоте - мы остались друзьями на всю жизнь", - прокомментировала Моника.

Других подробностей экс-пара не разглашала.

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в новом глянцевом фотосете, в котором появилась в неожиданном образе блондинки.