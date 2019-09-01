Моника Беллуччи позировала на фото с бывшим мужем

Моника Беллуччи и Венсан Кассель позировали вместе на кинофестивале. Фото: tu-baginya.ru

Звездная експодружжя Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые после расставания в 2013-м вместе появилась на публике.

Пара позировала на фотоколле перемонтирована версии картины "Необратимость", который состоялся в рамках Венецианского фестиваля. Также их сопровождал режиссер ленты Гаспар Ноэ, пишет tsn.ua.

Для выхода Моника выбрала черный брючный костюм, пикантности которому предоставила прозрачная блузка. Венсан во все светлое - белую рубашку и льняные штаны. Судя по снимкам бывшие супруги было в хорошем настроении. Они с удовольствием позировали фотографам и улыбались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В семье Тины Кунаки и Венсана Каселля стало на одного больше

Знаменитости воспитывают двух дочерей 14-летнюю Деву, которая недавно дебютировала в рекламе, и 9-летнюю Леони.

51-летний французский актер Венсан Кассель в одном полотенце спел серенаду. Трогательный перфоманс посвятил молодой жене - 21-летней модели Тине Кунаки. Для концерта Венсан собрал под балконом Тины музыкантов.