MONATIK с женой прогулялись Диснейлендом в красно-черных костюмах

Во время путешествия по Америке MONATIK, вместе с женой Ириной посетили Диснейленд в Калифорнии.
Фото Дмитрий Монатик опубликовал на странице в Instagram.
На снимке он изображен с женой в одинаковых костюмах в красно-черную клетку.
"Диснейленд - самое счастливое место на земле. Так говорил Уолт Дисней. Если бы не космические очереди, так и было. Почти как дома", - подписал фотографию артист.
Интересно, что пока Дмитрий вместе с любимой находятся в США, в Украине он успел получить награду. Так, исполнителя признали самым стильным мужчиной по версии издания Elle, отметили в tsn.ua
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