Монатик поделился фото с Мальдив

Певец Дмитрий Монатик с семьей опубликовал фото с отдыха на Мальдивах.
Он редко публикует в Instagram фото со своими родными.
Монатик устроил велосипедную прогулку.
"Невозможно хорошо вокруг", - написал он под фото.
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Жена украинского мультиартиста Монатика Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами. В фотоблоге любимая звезды обнародовала эффектный черно-белый снимок, где соблазнительно позирует в кружевном обтягивающих платье.
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