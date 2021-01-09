Монатик поделился фото с Мальдив

Певец Дмитрий Монатик с семьей опубликовал фото с отдыха на Мальдивах.

Он редко публикует в Instagram фото со своими родными.

Монатик устроил велосипедную прогулку.

"Невозможно хорошо вокруг", - написал он под фото.

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Автор: Instagram / @monatik_official Монатик выложил фото с родными

Жена украинского мультиартиста Монатика Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами. В фотоблоге любимая звезды обнародовала эффектный черно-белый снимок, где соблазнительно позирует в кружевном обтягивающих платье.