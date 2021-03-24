"Мой лучший друг - бинт". MARUV пожаловалась на проблемы с коленями

Артистка и продюсер 29-летняя MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, рассказала подписчикам, что из-за частых репетиций у нее болят колени.

Певица поделилась этим в InstaStories. Она отметила, что для танцоров и тех, у кого болят колени, поможет эластичный бинт и меновазин.

Фото: instagram.com/maruvofficial

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"И вот настало тот час, когда мои лучшие друзья - эластичный бинт и меновазин", - сказала поэтесса.

MARUV - украинская певица, музыкальными направлениями которой являются поп и электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года. Исполнительница известна связями с российским шоу-бизнесом. Она часто выступает в Российской Федерации и дает интервью для российских медиа.