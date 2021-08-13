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пятница, 13 августа 2021 11:54

"Могла бы стали олимпийской чемпионкой" - певица рассказала об отношении к спорту

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Певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Притула, часто радует поклонников яркими снимками в откровенных нарядах. Фанаты в восторге от ее спортивной формы и идеального пресса. Однако певица призналась, что стройная фигура это не только заслуга природы, но и упорный труд над собой.

Автор: instagram.com/slavia_official
  Если бы Slavia ни была артисткой, то точно могла бы стать олимпийской чемпионкой
Если бы Slavia ни была артисткой, то точно могла бы стать олимпийской чемпионкой

"Люблю спорт, это мое хобби. Если бы я не была артисткой, то точно могла бы стать олимпийской чемпионкой. В спортзал меня загонять не надо, я сама туда бегу, как по святую воду. Некоторые из знаменитостей говорят, что имеют хорошую физическую форму благодаря природе. Но не надо никого обманывать. Так, до поры до времени природа действует, а далее необходимо поддерживать себя ", - рассказала звезда корреспонденту Gazeta.ua

В то же время исполнительница считает, что спорт должен быть в удовольствие.

Автор: Тарас Подолян
  Slavia предпочитает фитнес и пилатес
Slavia предпочитает фитнес и пилатес

"Надо найти своего тренера, с которым заниматься спортом легко и эффективно. Предпочитаю фитнес и пилатес. Это женские активности. Раньше обязательно занималась в спортзале три раза в неделю и даже чаще. Теперь довольна тем, что наработала за эти годы, но все же продолжаю заниматься дома. Если есть желание, то почему бы и нет", - добавила певица.

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Певица Slavia призналась, что свою первую зарплату получила в 11 лет. Тогда со школьным ансамблем выступали в оперном театре в постановке "Кармен". Это был ее первый гонорар.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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Дата
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