"Могла бы стали олимпийской чемпионкой" - певица рассказала об отношении к спорту

Певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Притула, часто радует поклонников яркими снимками в откровенных нарядах. Фанаты в восторге от ее спортивной формы и идеального пресса. Однако певица призналась, что стройная фигура это не только заслуга природы, но и упорный труд над собой.

Автор: instagram.com/slavia_official Если бы Slavia ни была артисткой, то точно могла бы стать олимпийской чемпионкой

"Люблю спорт, это мое хобби. Если бы я не была артисткой, то точно могла бы стать олимпийской чемпионкой. В спортзал меня загонять не надо, я сама туда бегу, как по святую воду. Некоторые из знаменитостей говорят, что имеют хорошую физическую форму благодаря природе. Но не надо никого обманывать. Так, до поры до времени природа действует, а далее необходимо поддерживать себя ", - рассказала звезда корреспонденту Gazeta.ua

В то же время исполнительница считает, что спорт должен быть в удовольствие.

Автор: Тарас Подолян Slavia предпочитает фитнес и пилатес

"Надо найти своего тренера, с которым заниматься спортом легко и эффективно. Предпочитаю фитнес и пилатес. Это женские активности. Раньше обязательно занималась в спортзале три раза в неделю и даже чаще. Теперь довольна тем, что наработала за эти годы, но все же продолжаю заниматься дома. Если есть желание, то почему бы и нет", - добавила певица.

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Певица Slavia призналась, что свою первую зарплату получила в 11 лет. Тогда со школьным ансамблем выступали в оперном театре в постановке "Кармен". Это был ее первый гонорар.